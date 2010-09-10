Офисные перегородки

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Офисные перегородки

Сообщение Noone » Вчера, 15:34

Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается поставкой офисных перегородок. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Офисные перегородки

Сообщение Meran » Сегодня, 03:55

У нас сейчас голые стены. Мы брали состояние после строителей. Это куда лучше чем переделывать после кого то. На сайте смотрела готовые работы, мне понравились офисные пространства. Вот поэтому и интересуюсь какие тенденции. Что любят офисные сотрудники и владельцы офисов? На что обращают внимание?
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