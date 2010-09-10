Офисные перегородки
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Офисные перегородки
Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается поставкой офисных перегородок. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
Re: Офисные перегородки
У нас сейчас голые стены. Мы брали состояние после строителей. Это куда лучше чем переделывать после кого то. На сайте смотрела готовые работы, мне понравились офисные пространства. Вот поэтому и интересуюсь какие тенденции. Что любят офисные сотрудники и владельцы офисов? На что обращают внимание?
Re: Офисные перегородки
Доброго времени суток, я когда был менеджеров в организации одной не сильно известной то мне давали задания по обустройству офиса и искал я и в интернете и смотрел читал много всего, по этому я с уверенностью поддерживаю что перегородки должны быть прозрачные, я даже могу подсказать где мы покупали, я с ими подружился еще тогда и ездил к им в офис частенько это г. Москва ул. нагорная 17 перегородки у них отличного качества, рекомендую!
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