Сообщение BlackFury » 18 июл 2019, 09:42

Доброго времени суток, я когда был менеджеров в организации одной не сильно известной то мне давали задания по обустройству офиса и искал я и в интернете и смотрел читал много всего, по этому я с уверенностью поддерживаю что перегородки должны быть прозрачные, я даже могу подсказать где мы покупали, я с ими подружился еще тогда и ездил к им в офис частенько это г. Москва ул. нагорная 17 перегородки у них отличного качества, рекомендую!