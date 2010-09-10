Офисные перегородки

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Офисные перегородки

Сообщение Meran » 18 июл 2019, 03:55

У нас сейчас голые стены. Мы брали состояние после строителей. Это куда лучше чем переделывать после кого то. На сайте смотрела готовые работы, мне понравились офисные пространства. Вот поэтому и интересуюсь какие тенденции. Что любят офисные сотрудники и владельцы офисов? На что обращают внимание?
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Офисные перегородки

Сообщение BlackFury » 18 июл 2019, 09:42

Доброго времени суток, я когда был менеджеров в организации одной не сильно известной то мне давали задания по обустройству офиса и искал я и в интернете и смотрел читал много всего, по этому я с уверенностью поддерживаю что перегородки должны быть прозрачные, я даже могу подсказать где мы покупали, я с ими подружился еще тогда и ездил к им в офис частенько это г. Москва ул. нагорная 17 перегородки у них отличного качества, рекомендую!
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louis
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24

Re: Офисные перегородки

Сообщение louis » Сегодня, 18:06

Ну а мы, кстати, перегородки вот тут вот https://www.felix.ru/catalogue/ofisnye-peregorodki/ покупаем. Решили взять мобильные перегородки, это реально очень практично. Рекомендую внимание обратить, многим пригодится в офисе
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