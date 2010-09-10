Вывоз мусора

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Вывоз мусора

Сообщение Dendi1 » Вчера, 15:35

Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается вывозом мусора. Но к сожалению в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
Вернуться к началу
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Вывоз мусора

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 03:57

я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя