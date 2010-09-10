Вывоз мусора

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Вывоз мусора

Сообщение Dendi1 » Вчера, 15:35

Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается вывозом мусора. Но к сожалению в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Вывоз мусора

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 03:57

я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Вывоз мусора

Сообщение Sumail » 29 минут назад

Ну они то приедут но выносить и грузить весь мусор будете лично вы, а так же когда приедете на место где вы хотите намусорить тоже только вы будете выкидывать. Мы обращались к компании https://musorvozi.ru которые приезжаю и выносят все и увозят, а самое главное что они его утилизируют. Цена очень хорошая и вы останетесь довольны.
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