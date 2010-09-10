Вывоз мусора
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Вывоз мусора
Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается вывозом мусора. Но к сожалению в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Вывоз мусора
я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
Re: Вывоз мусора
Ну они то приедут но выносить и грузить весь мусор будете лично вы, а так же когда приедете на место где вы хотите намусорить тоже только вы будете выкидывать. Мы обращались к компании https://musorvozi.ru которые приезжаю и выносят все и увозят, а самое главное что они его утилизируют. Цена очень хорошая и вы останетесь довольны.
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