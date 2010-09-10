Сообщение Dendi1 » Вчера, 15:35

Доброго времени суток, мне вот по работе срочно нужен проверенный сервис, который занимается вывозом мусора. Но к сожалению в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.