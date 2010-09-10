Сообщение Henryfoest » 48 минут назад

Наш сервис предлагает Вам услуги по ремонту сварочного оборудования в Москве и в Подмосковье: инверторов, аппаратов полуавтоматов, споттеров, аргоновой сварки., плазморезов, сварочных электростанций и прочего. Мы так же проводим обслуживание сварочного оборудования.

Специалисты нашего сервисного центра имеют большой опыт работы со сварочным оборудованием как отечественных, так и зарубежных производителей. Мы можем устранить поломку любого уровня, провести надлежащий осмотр оборудования и проконсультировать Вас по вопросам правильной эксплуатации инвентаря. Таким образом Ваша аппаратура прослужит гораздо дольше.

Мы предлагаем срочный ремонт сварочного оборудования при клиенте.



Помимо высококачественного ремонта сварочного оборудования в Москве и в Подмосковье, наш сервисный центр предлагает целый ряд дополнительных услуг. Эти услуги призваны помочь сэкономить Ваше время и деньги. Одним из самых популярных запросов является оперативная диагностика и ремонт. Мы предлагаем срочную диагностику за 30 минут. Благодаря многолетнему опыту, наши специалисты смогут быстро определить поломку. А сэкономить время на её исправлении помогут качественные комплектующие, которые всегда в наличии на нашем складе. Прямые договорённости с поставщиками гарантируют ремонт в кратчайшие сроки и отсутствие наценки на комплектующие.