Новое авто
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Новое авто
Решил поменять старый ланос на чет более новое, какую модель и марку подскажите из седанов?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Новое авто
В зависимости какой автомобиль вы хотите купить, новый или б/у. Я полгода назад сам поменял машину, брал с рук, небольшой пробег, всего 60 тыс, это учитывая год выпуска 2008, прошлый владелец хорошо следил и ухаживал. Нашел этот вариант на https://reono.ua/legkovoe-avto/sedan можете тоже присмотреться, там есть и новые модели, даже дают рассрочку.
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