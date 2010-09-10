Новое авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Новое авто

Сообщение igor81 » 18 июл 2019, 08:28

Решил поменять старый ланос на чет более новое, какую модель и марку подскажите из седанов?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Новое авто

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:41

В зависимости какой автомобиль вы хотите купить, новый или б/у. Я полгода назад сам поменял машину, брал с рук, небольшой пробег, всего 60 тыс, это учитывая год выпуска 2008, прошлый владелец хорошо следил и ухаживал. Нашел этот вариант на https://reono.ua/legkovoe-avto/sedan можете тоже присмотреться, там есть и новые модели, даже дают рассрочку.
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