Косметика

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Косметика

Сообщение Хойя » 19 минут назад

День добрый всем. Девочки, вот о чем хотела бы поговорить. Очень хочется купить вот эту корейскую косметику в интернет магазине: https://artlife70.ru/kosmetika/golden-cocon/ Но никак не могу решиться. Для меня это дороговато, но с другой стороны, если эти крема и правда обладают таким эффектом, то никаких денег ведь не жалко. Может кто-то пробовал?
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