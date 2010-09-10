Косметика
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Косметика
День добрый всем. Девочки, вот о чем хотела бы поговорить. Очень хочется купить вот эту корейскую косметику в интернет магазине: https://artlife70.ru/kosmetika/golden-cocon/ Но никак не могу решиться. Для меня это дороговато, но с другой стороны, если эти крема и правда обладают таким эффектом, то никаких денег ведь не жалко. Может кто-то пробовал?
Re: Косметика
Именно эту не пробовала, но в целом слушала о корейской косметике хорошие отзывы. Там ведь в чем дело - все из натуральных ингредиентов, вот и результат!
Re: Косметика
А у меня такое ощущение, что все это не более чем рекламная замануха. Что угодно напишут, лишь бы привлечь внимание покупателей. А из чего на деле это делается - большой большой вопрос
Re: Косметика
Да вы просто привыкли, что в России всегда так - никому верить нельзя. А в Корее другое отношение к качеству. В том регионе делают действительно очень качественную косметику и парфюмерию - поверьте моему опыту!
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