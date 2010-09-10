Шнур резиновый и крючки к нему для тентов прицепов и плавсредств
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Шнур резиновый и крючки к нему для тентов прицепов и плавсредств
Высококачественный резиновый шнур для тентов легковых прицепов и укрытия плавающих средств.
Диаметр 6 и 8 мм. Черного цвета. Бесплатно дается аксессуар, чтобы шнур не расплетался.
Цена 70 и 80 руб. соответственно.
Также крючки оцинкованные (Польша) для шнура 8 мм. 60 руб./шт.
Отправлю в Рязань и область ТК при заказе от 25 пог. м. В Москве шнур продаю без ограничения метража
8-915-031-0537 Москва, Виктор
Почта opex-2000@mail.ru
Будет удобно!
Диаметр 6 и 8 мм. Черного цвета. Бесплатно дается аксессуар, чтобы шнур не расплетался.
Цена 70 и 80 руб. соответственно.
Также крючки оцинкованные (Польша) для шнура 8 мм. 60 руб./шт.
Отправлю в Рязань и область ТК при заказе от 25 пог. м. В Москве шнур продаю без ограничения метража
8-915-031-0537 Москва, Виктор
Почта opex-2000@mail.ru
Будет удобно!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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