Шнур резиновый и крючки к нему для тентов прицепов и плавсредств

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Victor-
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 16:15

Шнур резиновый и крючки к нему для тентов прицепов и плавсредств

Сообщение Victor- » Сегодня, 16:32

Высококачественный резиновый шнур для тентов легковых прицепов и укрытия плавающих средств.
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Диаметр 6 и 8 мм. Черного цвета. Бесплатно дается аксессуар, чтобы шнур не расплетался.
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Цена 70 и 80 руб. соответственно.
Также крючки оцинкованные (Польша) для шнура 8 мм. 60 руб./шт.
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Отправлю в Рязань и область ТК при заказе от 25 пог. м. В Москве шнур продаю без ограничения метража
8-915-031-0537 Москва, Виктор
Почта opex-2000@mail.ru
Будет удобно!
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