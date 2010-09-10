Изготовление корпусов.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Изготовление корпусов.
К сожалению, не нашел здесь компанию, которая изготовит мне корпусы из пластика, нужен оптовый заказ, а такие услуги рекомендуют только здесь https://frasentec.ru/service/izgotovlenie-korpusov-na-zakaz/iz-plastika/. Интересует вопрос, кто с ними работал и есть ли компании, которые могут предоставить такие же условия сотрудничества и гарантии, плюс хотелось бы сэкономить, так как объем приличный. Есть опыт?
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