Изготовление корпусов.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Изготовление корпусов.

Сообщение Baanse » 21 минуту назад

К сожалению, не нашел здесь компанию, которая изготовит мне корпусы из пластика, нужен оптовый заказ, а такие услуги рекомендуют только здесь https://frasentec.ru/service/izgotovlenie-korpusov-na-zakaz/iz-plastika/. Интересует вопрос, кто с ними работал и есть ли компании, которые могут предоставить такие же условия сотрудничества и гарантии, плюс хотелось бы сэкономить, так как объем приличный. Есть опыт?
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