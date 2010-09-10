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Baanse Гость RZN.info Сообщения: 8 Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07 Изготовление корпусов. Цитата Сообщение Baanse » 21 минуту назад К сожалению, не нашел здесь компанию, которая изготовит мне корпусы из пластика, нужен оптовый заказ, а такие услуги рекомендуют только здесь https://frasentec.ru/service/izgotovlenie-korpusov-na-zakaz/iz-plastika/ . Интересует вопрос, кто с ними работал и есть ли компании, которые могут предоставить такие же условия сотрудничества и гарантии, плюс хотелось бы сэкономить, так как объем приличный. Есть опыт? Вернуться к началу

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