Сообщение derigor » 22 минуты назад

Конечно, с телефона намного удобнее играть. Я вот обычно провожу время за игрой в своём любимом онлайн казино, когда в очереди сижу или жду кого-нибудь. Можно сказать, приятное с полезным получается) Ещё и деньги выигрываю.