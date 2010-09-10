Сообщение derigor » 11 мар 2020, 16:25

Конечно, с телефона намного удобнее играть. Я вот обычно провожу время за игрой в своём любимом онлайн казино, когда в очереди сижу или жду кого-нибудь. Можно сказать, приятное с полезным получается) Ещё и деньги выигрываю.