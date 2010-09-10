Помощь получения кредита до 5 000 000 руб.

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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Kredit-help
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 03:02

Помощь получения кредита до 5 000 000 руб.

Сообщение Kredit-help » Сегодня, 03:11

Помощь получения кредита до 5 000 000 руб.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! ПОМОЩЬ БАНКРОТСТВА!!!
По 2м документам.

Требования.
От 25 лет (наличие В/Б до 27 лет обязательно )
До 60 лет.
Отсутствие Долгов по фссп, Кредитам, налогам.
Отсутствие Судимости
Не испорченная кредитная история.
Минимум 6 месяцев с последней подачи на кредит.

НЕ РАБОТАЕМ С КРЫМОМ И СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ.

Телеграмм. @biznes002
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