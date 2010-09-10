Сообщение Kredit-help » Сегодня, 03:11

Помощь получения кредита до 5 000 000 руб.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! ПОМОЩЬ БАНКРОТСТВА!!!

По 2м документам.



Требования.

От 25 лет (наличие В/Б до 27 лет обязательно )

До 60 лет.

Отсутствие Долгов по фссп, Кредитам, налогам.

Отсутствие Судимости

Не испорченная кредитная история.

Минимум 6 месяцев с последней подачи на кредит.



НЕ РАБОТАЕМ С КРЫМОМ И СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ.



Телеграмм. @biznes002