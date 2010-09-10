Помощь получения кредита до 5 000 000 руб.
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 03:02
Помощь получения кредита до 5 000 000 руб.
Помощь получения кредита до 5 000 000 руб.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! ПОМОЩЬ БАНКРОТСТВА!!!
По 2м документам.
Требования.
От 25 лет (наличие В/Б до 27 лет обязательно )
До 60 лет.
Отсутствие Долгов по фссп, Кредитам, налогам.
Отсутствие Судимости
Не испорченная кредитная история.
Минимум 6 месяцев с последней подачи на кредит.
НЕ РАБОТАЕМ С КРЫМОМ И СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ.
Телеграмм. @biznes002
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! ПОМОЩЬ БАНКРОТСТВА!!!
По 2м документам.
Требования.
От 25 лет (наличие В/Б до 27 лет обязательно )
До 60 лет.
Отсутствие Долгов по фссп, Кредитам, налогам.
Отсутствие Судимости
Не испорченная кредитная история.
Минимум 6 месяцев с последней подачи на кредит.
НЕ РАБОТАЕМ С КРЫМОМ И СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ.
Телеграмм. @biznes002
1 сообщение • Страница 1 из 1
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