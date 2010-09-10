Входные двери
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Входные двери
Привет, хочу поменять входные двери так как мои уже старые и нужно их обновить, и вот обращаюсь к вам , где вы себе заказывали входные двери, скажите пожалуйста.
Re: Входные двери
Ну лично у меня в городе таких магазинов ну прям очень много, не знаю где вы живете, но я думаю в любом случае хоть один магазин у вас есть, которые занимается продажей входных дверей.
Re: Входные двери
Каким ты качком не был, чтобы разнести дверь - ты всё равно можешь заказать новые стальные двери Герда. Серьёзно) Раз уж вы такие здоровенные бодибилдеры, ребят, вам нужно только у них двери заказывать, с противобетонным покрытием. Ахаха. Шучу, конечно, но вы там можете спросить на случай, можно ли дверь выломать с плеча. Может, на тест-драйв дадут. Как потестируйте, напишете о результате с фотками желательно)
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя