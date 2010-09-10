Сообщение Dendi1 » 44 минуты назад

Каким ты качком не был, чтобы разнести дверь - ты всё равно можешь заказать новые стальные двери Герда. Серьёзно) Раз уж вы такие здоровенные бодибилдеры, ребят, вам нужно только у них двери заказывать, с противобетонным покрытием. Ахаха. Шучу, конечно, но вы там можете спросить на случай, можно ли дверь выломать с плеча. Может, на тест-драйв дадут. Как потестируйте, напишете о результате с фотками желательно)