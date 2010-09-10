Входные двери

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Входные двери

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:23

Привет, хочу поменять входные двери так как мои уже старые и нужно их обновить, и вот обращаюсь к вам , где вы себе заказывали входные двери, скажите пожалуйста.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Входные двери

Сообщение Sumail » Сегодня, 15:06

Ну лично у меня в городе таких магазинов ну прям очень много, не знаю где вы живете, но я думаю в любом случае хоть один магазин у вас есть, которые занимается продажей входных дверей.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Входные двери

Сообщение Dendi1 » 44 минуты назад

Каким ты качком не был, чтобы разнести дверь - ты всё равно можешь заказать новые стальные двери Герда. Серьёзно) Раз уж вы такие здоровенные бодибилдеры, ребят, вам нужно только у них двери заказывать, с противобетонным покрытием. Ахаха. Шучу, конечно, но вы там можете спросить на случай, можно ли дверь выломать с плеча. Может, на тест-драйв дадут. Как потестируйте, напишете о результате с фотками желательно)
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