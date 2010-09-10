Сообщение BlackFury » 18 минут назад

Всем доброго времени суток, я вот решил на старости лет построить себе дом, дабы провести там со своей семьей всю оставшиеся жизнь, и так как я уже в довольно таки пожилом возрасте, соответственно мне потребуется помощь профессионалов, которые собственно и занимаются строительством домов в Подмосковье. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.