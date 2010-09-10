Строительство дома

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Строительство дома

Сообщение BlackFury » 19 июл 2019, 10:24

Всем доброго времени суток, я вот решил на старости лет построить себе дом, дабы провести там со своей семьей всю оставшиеся жизнь, и так как я уже в довольно таки пожилом возрасте, соответственно мне потребуется помощь профессионалов, которые собственно и занимаются строительством домов в Подмосковье. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Строительство дома

Сообщение Meran » 19 июл 2019, 21:35

Строительных компаний действительно много, но тут важно найти хороших специалистов. Нам вот дом из бруса строила компания http://www.skazka-dom.ru . У них самые адекватные расценки, просто мы сами сравнивали. И кстати их скорость и качество работы тоже радует!
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Строительство дома

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:56

А обследование зданий у кого можно заказать?
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