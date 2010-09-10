Строительство дома
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Строительство дома
Всем доброго времени суток, я вот решил на старости лет построить себе дом, дабы провести там со своей семьей всю оставшиеся жизнь, и так как я уже в довольно таки пожилом возрасте, соответственно мне потребуется помощь профессионалов, которые собственно и занимаются строительством домов в Подмосковье. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
Re: Строительство дома
Строительных компаний действительно много, но тут важно найти хороших специалистов. Нам вот дом из бруса строила компания http://www.skazka-dom.ru . У них самые адекватные расценки, просто мы сами сравнивали. И кстати их скорость и качество работы тоже радует!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Строительство дома
А обследование зданий у кого можно заказать?
Re: Строительство дома
Алексей Кобзарь, нам ранее тоже пришлось озадачиться подобным вопросом. В итоге заказали тепловизионное обследование здесь https://arakis.su/uslugi/obsledovanie-k ... oruzhenij/ Так нам удалось найти много погрешностей, которые были допущены видимо ещё во время строительства. Чтобы выявить это, специалисты провели целый комплекс действий и выдали нам соответствующее заключение. Помимо этого дали несколько ценных рекомендаций на предмет того, как устранить эти неполадки. Думаю, Вы также могли бы воспользоваться их услугами.
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