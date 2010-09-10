Строительство дома

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Строительство дома

Сообщение BlackFury » 19 июл 2019, 10:24

Всем доброго времени суток, я вот решил на старости лет построить себе дом, дабы провести там со своей семьей всю оставшиеся жизнь, и так как я уже в довольно таки пожилом возрасте, соответственно мне потребуется помощь профессионалов, которые собственно и занимаются строительством домов в Подмосковье. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Строительство дома

Сообщение Meran » 19 июл 2019, 21:35

Строительных компаний действительно много, но тут важно найти хороших специалистов. Нам вот дом из бруса строила компания http://www.skazka-dom.ru . У них самые адекватные расценки, просто мы сами сравнивали. И кстати их скорость и качество работы тоже радует!
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Строительство дома

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 фев 2020, 12:56

А обследование зданий у кого можно заказать?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Строительство дома

Сообщение Яно4ка » 11 фев 2020, 21:16

Алексей Кобзарь, нам ранее тоже пришлось озадачиться подобным вопросом. В итоге заказали тепловизионное обследование здесь https://arakis.su/uslugi/obsledovanie-k ... oruzhenij/ Так нам удалось найти много погрешностей, которые были допущены видимо ещё во время строительства. Чтобы выявить это, специалисты провели целый комплекс действий и выдали нам соответствующее заключение. Помимо этого дали несколько ценных рекомендаций на предмет того, как устранить эти неполадки. Думаю, Вы также могли бы воспользоваться их услугами.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Строительство дома

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 15:41

Мой муж во время строительства почти все делал сам, обращался только в одну компанию, вот в эту https://express-tehbud.com/stroitelstvo у ребят он заказывал разработку котлована, чтобы все было по нормам и разрушение старого здания, потому что у них для этого есть вся необходимая техника.
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