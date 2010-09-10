Доставка цветов

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Доставка цветов

Сообщение Sumail » Сегодня, 10:24

Здравствуйте, не так давно я поссорился со своей девушкой и хочу с ней помирится и я решил подарить ей красивый букет цветов, но я не знаю где его заказать и чтобы он был красивый и не сильно дорогой, парни если вы сталкивались с такой проблемой помогите мне я вас прошу, спасибо за внимание.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Доставка цветов

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 16:49

Ну сейчас на самом деле есть очень много компаний, которые этим занимаются, вы лучше ищите, в том же гугле наберите, будет тысячи компаний.
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