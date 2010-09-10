Доставка цветов
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Доставка цветов
Здравствуйте, не так давно я поссорился со своей девушкой и хочу с ней помирится и я решил подарить ей красивый букет цветов, но я не знаю где его заказать и чтобы он был красивый и не сильно дорогой, парни если вы сталкивались с такой проблемой помогите мне я вас прошу, спасибо за внимание.
Re: Доставка цветов
Ну сейчас на самом деле есть очень много компаний, которые этим занимаются, вы лучше ищите, в том же гугле наберите, будет тысячи компаний.
Re: Доставка цветов
Sumail писал(а):Здравствуйте, не так давно я поссорился со своей девушкой и хочу с ней помирится и я решил подарить ей красивый букет цветов, но я не знаю где его заказать и чтобы он был красивый и не сильно дорогой, парни если вы сталкивались с такой проблемой помогите мне я вас прошу, спасибо за внимание.
ну и? удивили?
3 сообщения • Страница 1 из 1
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