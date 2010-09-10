Установка видеодомофонов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Установка видеодомофонов
Всем привет, мне вот понадобился сервис, который занимается установкой видеодомофонов. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
Re: Установка видеодомофонов
Привет дружище, услуга точно не из дешевых, отнесись лучше к выбору более серьезно)
Re: Установка видеодомофонов
Вообще это у вас очень хорошие идеи очень важно знать кто пришел к вам в гости Вдруг это какие-то грабители или какие-то подозрительные люди, для того чтобы видеть кто идет в гости Кто стучится в дверь нужно установить видеодомофон чтобы всё видеть через видео, рекомендую купить его тут https://engineering1.ru
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя