Установка видеодомофонов

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Установка видеодомофонов

Сообщение Noone » Сегодня, 10:25

Всем привет, мне вот понадобился сервис, который занимается установкой видеодомофонов. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Установка видеодомофонов

Сообщение Meran » Сегодня, 16:52

Привет дружище, услуга точно не из дешевых, отнесись лучше к выбору более серьезно)
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Установка видеодомофонов

Сообщение BlackFury » 56 минут назад

Вообще это у вас очень хорошие идеи очень важно знать кто пришел к вам в гости Вдруг это какие-то грабители или какие-то подозрительные люди, для того чтобы видеть кто идет в гости Кто стучится в дверь нужно установить видеодомофон чтобы всё видеть через видео, рекомендую купить его тут https://engineering1.ru
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