Сообщение Dendi1 » 16 минут назад

В общем, проблема такая, мне срочно нужны деньги, чтобы решить одну проблему, решил обратиться в какую-нибудь микрокредитную, и в тех конторах в которые я обращался заоблачные проценты. Подскажите, существуют ли сейчас такого рода конторы, где небольшие проценты?