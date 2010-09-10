Нужны деньги
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Нужны деньги
В общем, проблема такая, мне срочно нужны деньги, чтобы решить одну проблему, решил обратиться в какую-нибудь микрокредитную, и в тех конторах в которые я обращался заоблачные проценты. Подскажите, существуют ли сейчас такого рода конторы, где небольшие проценты?
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