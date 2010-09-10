Нужны деньги
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Нужны деньги
В общем, проблема такая, мне срочно нужны деньги, чтобы решить одну проблему, решил обратиться в какую-нибудь микрокредитную, и в тех конторах в которые я обращался заоблачные проценты. Подскажите, существуют ли сейчас такого рода конторы, где небольшие проценты?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Нужны деньги
Это смотря какие проценты вы считаете большими, а какие – нет. Лично я процентов так за 5 согласился взять кредит, не больше. Дальше считаю, что это грабеж.
Re: Нужны деньги
Здравствуйте. Не так давно я оформил займ тут https://timezaim.ru/ Дума мне не одобрят, а то до этого везде заворачивали, но звезды сошлись, и мне одобрили, причем ставка еще и меньше, чем у остальных. Мне действительно очень нужны были деньги для семейных нужд. Очень понравилось, то , что они берут честно свою комиссию. Так же порадовал быстрый перевод денег на куарту и очень удобное погашение займа.
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