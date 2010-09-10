Покупка сервера

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Покупка сервера

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:16

Привет всем, мне вот нужно как быстрее купить сервер, везде уже искал но не заказывал так как боялся , что обманут и вот ищу где можно купить вдруг кто-то встречался с этой проблемой.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Покупка сервера

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:51

Могут обмануть. если вы свяжетесь с непроверенными компаниями или магазинами, лучше хорошо узнать место где вы будите покупать.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Покупка сервера

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:22

Если так подумать то все равно иметь свой сервер это не много лучше и я помню что считал что если иметь свой сервер то он даже довольно быстро окупится,я вот себе покупал очень хороший серверный компьютер в этой компании https://server-price.ru вот они как раз и продают очень хорошие сервера,цены у них не дорогие и самое главное что работают они стабильно и исправно.
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