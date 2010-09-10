Стоит ли играть в казино?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Стоит ли играть в казино?

Сообщение Sumail » Сегодня, 10:19

Стоит ли играть в казино?
Казино всегда привлекало многих из нас возможностью быстро заработать деньги. Многим удается выйти в большой плюс. В Интернете огромное количество разного рода казино. Вроде бы все складывается прекрасно – не нужно никуда ехать, просто зарегистрируйся, пополни счет и «снимай сливки». Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно знать на каком казино можно реально выиграть и снять свой выигрыш. Стоит отметить, что нормальные казино оставляют себе небольшую часть прибыли и дают людям выигрывать.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Стоит ли играть в казино?

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 12:18

Мое однозначное нет, потому как это гиблое дело, я лично не знаю ни одного примера, кто бы играя в казино уходил в плюс, поэтому не советую вам эти заниматься.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Стоит ли играть в казино?

Сообщение oleg2002209 » 50 минут назад

Тут еще не нужно забывать, что многое зависит от самого подхода, некоторым везет, казино дает выиграть, а они сами все портят. Я лично не жалуюсь, часто играю в https://zerkolo1.com и могу сказать в приличном плюсе..
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