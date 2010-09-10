Стоит ли играть в казино?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Стоит ли играть в казино?
Стоит ли играть в казино?
Казино всегда привлекало многих из нас возможностью быстро заработать деньги. Многим удается выйти в большой плюс. В Интернете огромное количество разного рода казино. Вроде бы все складывается прекрасно – не нужно никуда ехать, просто зарегистрируйся, пополни счет и «снимай сливки». Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно знать на каком казино можно реально выиграть и снять свой выигрыш. Стоит отметить, что нормальные казино оставляют себе небольшую часть прибыли и дают людям выигрывать.
Казино всегда привлекало многих из нас возможностью быстро заработать деньги. Многим удается выйти в большой плюс. В Интернете огромное количество разного рода казино. Вроде бы все складывается прекрасно – не нужно никуда ехать, просто зарегистрируйся, пополни счет и «снимай сливки». Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно знать на каком казино можно реально выиграть и снять свой выигрыш. Стоит отметить, что нормальные казино оставляют себе небольшую часть прибыли и дают людям выигрывать.
Re: Стоит ли играть в казино?
Мое однозначное нет, потому как это гиблое дело, я лично не знаю ни одного примера, кто бы играя в казино уходил в плюс, поэтому не советую вам эти заниматься.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Стоит ли играть в казино?
Тут еще не нужно забывать, что многое зависит от самого подхода, некоторым везет, казино дает выиграть, а они сами все портят. Я лично не жалуюсь, часто играю в https://zerkolo1.com и могу сказать в приличном плюсе..
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя