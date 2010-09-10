Реплики мобильных устройств
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Реплики мобильных устройств
Привет, где найти качественные реплики мобильных устройств, друг попросил меня помочь найти и вот ищу такое место.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Реплики мобильных устройств
Не советовал бы вам, если конечно ваша цель не продать этот телефон, так как если вы для себя то помните, любая реплика все равно хуже, намного хуже.
Re: Реплики мобильных устройств
Да зачем вам покупать реплику телефона, вы что не понимаете что реплика даже самого дерьмового телефона будет хуже чем оригинал, так что советую покупать в плане электроники только оригинальную продукцию, кстати говоря лично я покупаю ее здесь https://apple-market.net там очень часто делают классные скидки, тем более скорость доставки там на довольно высоком уровне.
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