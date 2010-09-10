Реплики мобильных устройств

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Реплики мобильных устройств

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 10:20

Привет, где найти качественные реплики мобильных устройств, друг попросил меня помочь найти и вот ищу такое место.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Реплики мобильных устройств

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:32

Не советовал бы вам, если конечно ваша цель не продать этот телефон, так как если вы для себя то помните, любая реплика все равно хуже, намного хуже.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Реплики мобильных устройств

Сообщение Sumail » 23 минуты назад

Да зачем вам покупать реплику телефона, вы что не понимаете что реплика даже самого дерьмового телефона будет хуже чем оригинал, так что советую покупать в плане электроники только оригинальную продукцию, кстати говоря лично я покупаю ее здесь https://apple-market.net там очень часто делают классные скидки, тем более скорость доставки там на довольно высоком уровне.
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