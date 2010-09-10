Сообщение Meran » Сегодня, 10:21

Друзья, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается сдачей в аренду лофта. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.