Аренда лофта для мероприятий

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Аренда лофта для мероприятий

Сообщение Meran » Сегодня, 10:21

Друзья, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается сдачей в аренду лофта. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Аренда лофта для мероприятий

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:43

Ох уж эти наивные вопросы))) подскажите)) помогите))) лень самим поискать в интернете? Ну это же быстрее будет чем тут ждать ответа. Я вообще не верю что можно найти в интернете что то стоящее. Не тратьте свое время.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Аренда лофта для мероприятий

Сообщение Noone » Сегодня, 15:18

Привет бро, у меня как не странно недавно была такая же ситуация, и лично я по рекомендациям друзей обращался к этой компании https://imperiasky.ru Так как они предоставляют лофт в аренду для организации мероприятия по очень скромным ценам, сам недавно сотрудничал и остался очень доволен качеством обслуживанием.
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