Аренда лофта для мероприятий
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Аренда лофта для мероприятий
Друзья, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается сдачей в аренду лофта. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
Re: Аренда лофта для мероприятий
Ох уж эти наивные вопросы))) подскажите)) помогите))) лень самим поискать в интернете? Ну это же быстрее будет чем тут ждать ответа. Я вообще не верю что можно найти в интернете что то стоящее. Не тратьте свое время.
Re: Аренда лофта для мероприятий
Привет бро, у меня как не странно недавно была такая же ситуация, и лично я по рекомендациям друзей обращался к этой компании https://imperiasky.ru Так как они предоставляют лофт в аренду для организации мероприятия по очень скромным ценам, сам недавно сотрудничал и остался очень доволен качеством обслуживанием.
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