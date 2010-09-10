Работа в такси
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Работа в такси
Привет, вот хочу устроится работать на таксиста и вот не знаю куда, имеется своя машина и ищу вот куда и решил обратится к вам думаю вы что-то знаете.
Re: Работа в такси
Если посмотреть в одной стороны, то это не очень перспективная работа, но если приглядеться, то на самом очень даже, потому как мало того что тебе платит официальный представительно, так еще и на лапу им дают довольно много.
Re: Работа в такси
По тематике ветки форума могу порекомендовать вам эту компанию https://www.madiv.ru . Они оказывают программную поддержку разным службам такси. один мой хороший знакомый с ними сотрудничает уже продолжительное время. Ценами и качеством услуг он очень доволен!
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