Работа в такси

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Работа в такси

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:22

Привет, вот хочу устроится работать на таксиста и вот не знаю куда, имеется своя машина и ищу вот куда и решил обратится к вам думаю вы что-то знаете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Работа в такси

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:56

Если посмотреть в одной стороны, то это не очень перспективная работа, но если приглядеться, то на самом очень даже, потому как мало того что тебе платит официальный представительно, так еще и на лапу им дают довольно много.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Работа в такси

Сообщение Dendi1 » 49 минут назад

По тематике ветки форума могу порекомендовать вам эту компанию https://www.madiv.ru . Они оказывают программную поддержку разным службам такси. один мой хороший знакомый с ними сотрудничает уже продолжительное время. Ценами и качеством услуг он очень доволен!
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