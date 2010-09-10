Куда поехать в отпуск
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Куда поехать в отпуск
Уже совсем скоро отпуск, а я так и не смогла решить куда лучше поехать в этом году. Может вы что-то посоветуете, буду безмерно вам благодарен.
Re: Куда поехать в отпуск
Не удивляюсь, Питерская, что вы любите именно Питер! Балхаш это здорово, видила на фото как люди отдыхали, так красиво!
Re: Куда поехать в отпуск
В большей половине мира были. почти всю Европу, север Африки, немного Азии, северную и латинскую Америки, почти все острова карибского моря, некоторые острова тихого океана. Могу порекомендовать компанию по теме вопроса, вот их сайт http://novikovtravel.ru . они специализируются на тематике гастрономических путешествий!
Re: Куда поехать в отпуск
BlackFury писал(а):Уже совсем скоро отпуск, а я так и не смогла решить куда лучше поехать в этом году. Может вы что-то посоветуете, буду безмерно вам благодарен.
Если любите спокойный отдых, то можно поехать в Барселону. Там есть много достопримечательностей, которые можно посетить и даже покупаться в океане. Еще можно зайти в кофешопы https://tourfit.ru/kofeshopy-v-barselone/ . Таких заведений больше нигде не найдете.
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