Куда поехать в отпуск

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Куда поехать в отпуск

Сообщение BlackFury » 20 июл 2019, 10:23

Уже совсем скоро отпуск, а я так и не смогла решить куда лучше поехать в этом году. Может вы что-то посоветуете, буду безмерно вам благодарен.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Куда поехать в отпуск

Сообщение Noone » 20 июл 2019, 12:14

Не удивляюсь, Питерская, что вы любите именно Питер! Балхаш это здорово, видила на фото как люди отдыхали, так красиво!
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Куда поехать в отпуск

Сообщение Meran » 20 июл 2019, 15:46

В большей половине мира были. почти всю Европу, север Африки, немного Азии, северную и латинскую Америки, почти все острова карибского моря, некоторые острова тихого океана. Могу порекомендовать компанию по теме вопроса, вот их сайт http://novikovtravel.ru . они специализируются на тематике гастрономических путешествий!
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Куда поехать в отпуск

Сообщение Буцефалия » 3 минуты назад

BlackFury писал(а):Уже совсем скоро отпуск, а я так и не смогла решить куда лучше поехать в этом году. Может вы что-то посоветуете, буду безмерно вам благодарен.

Если любите спокойный отдых, то можно поехать в Барселону. Там есть много достопримечательностей, которые можно посетить и даже покупаться в океане. Еще можно зайти в кофешопы https://tourfit.ru/kofeshopy-v-barselone/ . Таких заведений больше нигде не найдете.
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