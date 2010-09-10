Реклама на транспорте

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Реклама на транспорте

Сообщение Sumail » Сегодня, 10:24

Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается рекламой в транспорте. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Реклама на транспорте

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 12:25

Я думаю такая реклама не очень эффективна, так как я сам довольно часто езжу на маршрутках и лично я вообще не смотрю на рекламу, которую там размещают, поэтому выберите лучше другой способ рекламы.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Реклама на транспорте

Сообщение oleg2002209 » 36 минут назад

Здравствуйте, в выборе компании, которая занимается рекламой в транспорте нужно подходить с очень качественным подходом. Мне просто не так давно тоже пришлось с этим столкнуться, и лично я в итоге нашел решение на сайте http://bbreklama.ru Так как именно эти ребята занимаются рекламой в транспорте по весьма скромным ценам как по мне, более того качество обслуживания там на достойном уровне.
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