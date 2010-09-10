Реклама на транспорте
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Реклама на транспорте
Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается рекламой в транспорте. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.
Re: Реклама на транспорте
Я думаю такая реклама не очень эффективна, так как я сам довольно часто езжу на маршрутках и лично я вообще не смотрю на рекламу, которую там размещают, поэтому выберите лучше другой способ рекламы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Реклама на транспорте
Здравствуйте, в выборе компании, которая занимается рекламой в транспорте нужно подходить с очень качественным подходом. Мне просто не так давно тоже пришлось с этим столкнуться, и лично я в итоге нашел решение на сайте http://bbreklama.ru Так как именно эти ребята занимаются рекламой в транспорте по весьма скромным ценам как по мне, более того качество обслуживания там на достойном уровне.
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