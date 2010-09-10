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Lyolik_27 Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Сегодня, 18:19 Игрушки: Какие лучше для подарка? Цитата Сообщение Lyolik_27 » Сегодня, 18:40

Очень нужен совет на тему хорошей коляски для куклы доченьки...Нашей скоро будет 5 лет и я бы хотела подарить ей качественную коляску для пупса. В просторах интернетов нашла такие модели:

Мамочки, что скажите? Покупали ли вы что-то подобное и в каком ценовом диапазоне?

Я почитала уже отзовики разные, но мнение настоящих людей - это совсем другое)

Заранее благодарю всех за ответ) Приветствую всех форумчан, особенно молодых мам и пап)Очень нужен совет на тему хорошей коляски для куклы доченьки...Нашей скоро будет 5 лет и я бы хотела подарить ей качественную коляску для пупса. В просторах интернетов нашла такие модели: https://v3toys.ru/index.php?nid=696357 Мамочки, что скажите? Покупали ли вы что-то подобное и в каком ценовом диапазоне?Я почитала уже отзовики разные, но мнение настоящих людей - это совсем другое)Заранее благодарю всех за ответ) Вернуться к началу

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