Игрушки: Какие лучше для подарка?
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Игрушки: Какие лучше для подарка?
Приветствую всех форумчан, особенно молодых мам и пап)
Очень нужен совет на тему хорошей коляски для куклы доченьки...Нашей скоро будет 5 лет и я бы хотела подарить ей качественную коляску для пупса. В просторах интернетов нашла такие модели: https://v3toys.ru/index.php?nid=696357
Мамочки, что скажите? Покупали ли вы что-то подобное и в каком ценовом диапазоне?
Я почитала уже отзовики разные, но мнение настоящих людей - это совсем другое)
Заранее благодарю всех за ответ)
Очень нужен совет на тему хорошей коляски для куклы доченьки...Нашей скоро будет 5 лет и я бы хотела подарить ей качественную коляску для пупса. В просторах интернетов нашла такие модели: https://v3toys.ru/index.php?nid=696357
Мамочки, что скажите? Покупали ли вы что-то подобное и в каком ценовом диапазоне?
Я почитала уже отзовики разные, но мнение настоящих людей - это совсем другое)
Заранее благодарю всех за ответ)
1 сообщение • Страница 1 из 1
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