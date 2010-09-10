Игрушки: Какие лучше для подарка?

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Lyolik_27
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 18:19

Игрушки: Какие лучше для подарка?

Сообщение Lyolik_27 » Сегодня, 18:40

Приветствую всех форумчан, особенно молодых мам и пап)
Очень нужен совет на тему хорошей коляски для куклы доченьки...Нашей скоро будет 5 лет и я бы хотела подарить ей качественную коляску для пупса. В просторах интернетов нашла такие модели: https://v3toys.ru/index.php?nid=696357
Мамочки, что скажите? Покупали ли вы что-то подобное и в каком ценовом диапазоне?
Я почитала уже отзовики разные, но мнение настоящих людей - это совсем другое)
Заранее благодарю всех за ответ)
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