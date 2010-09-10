Отпуск

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Верочка Якушева
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41

Отпуск

Сообщение Верочка Якушева » 22 июл 2019, 08:49

Девочки, подскажите у кого будет отпуск зимой, в какие теплые края Вы полетите или поедите отдыхать?
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Данилова Юлия
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2019, 20:35

Re: Отпуск

Сообщение Данилова Юлия » Сегодня, 15:38

У меня тоже будет зимой отпуск и я выбираю варианты, где бы отдохнуть. Но пока ссылаясь на обстоятельства, я просматриваю где можно отдохнуть в 2020 году в этом блоге https://ilady.ru/stil-zhizni/778-kuda-p ... -2020.html . Мне понравилось несколько вариантов, что здесь предложены. Нужно еще посоветоваться с семьей в какие теплые края мы полетим.
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