Отпуск
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41
Отпуск
Девочки, подскажите у кого будет отпуск зимой, в какие теплые края Вы полетите или поедите отдыхать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 20:35
Re: Отпуск
У меня тоже будет зимой отпуск и я выбираю варианты, где бы отдохнуть. Но пока ссылаясь на обстоятельства, я просматриваю где можно отдохнуть в 2020 году в этом блоге https://ilady.ru/stil-zhizni/778-kuda-p ... -2020.html . Мне понравилось несколько вариантов, что здесь предложены. Нужно еще посоветоваться с семьей в какие теплые края мы полетим.
Re: Отпуск, как разделить .
Верочка Якушева писал(а):Девочки, подскажите у кого будет отпуск зимой, в какие теплые края Вы полетите или поедите отдыхать?
Да , отпуск , это классно , куда поехать , ну тут много вариантов , согласна. А вот если на пример , нам сейчас целый отпуск не нужен , можно ли его разделить , знаете ?
Вопрос того, можно ли разделить отпуск на части волнует многих работников. И действующее российское трудовое законодательство дает на него относительно неоднозначный ответ, что часто приводит к нарушению реальных имеющихся трудовых прав сотрудников. А, как разбить отпуск на части и потребовать этого от работодателя, вот тут почитайте https://pravo.moe/mozhno-li-razdelit-otpusk-na-chasti-i-kak-eto-sdelat/.
Успехов !
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