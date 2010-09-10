Обучение трейдингу

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Обучение трейдингу

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 01:03

Доброго времени суток! Подскажите, где лучше пройти обучение трейдингу? Слышала, что на торговле на рынке форекс можно неплохо зарабатывать.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Обучение трейдингу

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 02:10

karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, где лучше пройти обучение трейдингу? Слышала, что на торговле на рынке форекс можно неплохо зарабатывать.


Да, зарабатывать на торговле на рынке форекс, действительно, можно хорошие деньги, но все зависит не только от полученных знаний, но и от особого видения рынка. Проходила обучение трейдингу криптовалютами в школе Алекс Грей, его методики и индикаторы действительно работают, в настоящее время вышла на стабильный доход.
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