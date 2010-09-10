Обучение трейдингу
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Обучение трейдингу
Доброго времени суток! Подскажите, где лучше пройти обучение трейдингу? Слышала, что на торговле на рынке форекс можно неплохо зарабатывать.
Re: Обучение трейдингу
karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, где лучше пройти обучение трейдингу? Слышала, что на торговле на рынке форекс можно неплохо зарабатывать.
Да, зарабатывать на торговле на рынке форекс, действительно, можно хорошие деньги, но все зависит не только от полученных знаний, но и от особого видения рынка. Проходила обучение трейдингу криптовалютами в школе Алекс Грей, его методики и индикаторы действительно работают, в настоящее время вышла на стабильный доход.
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