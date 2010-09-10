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igor81 Гость RZN.info Сообщения: 8 Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03 Re: Займ авто Цитата Сообщение igor81 » 13 минут назад Я квартиру покупал под займ авто, ежемесячная ставка 3%, это самая малая что я смог найти. Выплачивал на протяжении года по 27 тыс. в месяц. Сумма определяется из-за стоимости самого авто. Ты можешь на сайте https://www.autolombard-petersburg.ru/zaimy-pod-zalog-avtomobilja почитать условия и позвонить, записаться на встречу. После заключения сделки, фирма оплачивает такси по городу. Вернуться к началу

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