Займ авто

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Займ авто

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:27

Кто брал деньги под залог авто, куда обращались и какой был процент?
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Займ авто

Сообщение igor81 » 13 минут назад

Я квартиру покупал под займ авто, ежемесячная ставка 3%, это самая малая что я смог найти. Выплачивал на протяжении года по 27 тыс. в месяц. Сумма определяется из-за стоимости самого авто. Ты можешь на сайте https://www.autolombard-petersburg.ru/zaimy-pod-zalog-avtomobilja почитать условия и позвонить, записаться на встречу. После заключения сделки, фирма оплачивает такси по городу.
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