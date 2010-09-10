Займ авто
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Займ авто
Кто брал деньги под залог авто, куда обращались и какой был процент?
Re: Займ авто
Я квартиру покупал под займ авто, ежемесячная ставка 3%, это самая малая что я смог найти. Выплачивал на протяжении года по 27 тыс. в месяц. Сумма определяется из-за стоимости самого авто. Ты можешь на сайте https://www.autolombard-petersburg.ru/zaimy-pod-zalog-avtomobilja почитать условия и позвонить, записаться на встречу. После заключения сделки, фирма оплачивает такси по городу.
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