Закрытие предприятия

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Закрытие предприятия

Сообщение igor81 » 24 июл 2019, 13:37

Как закрыть ООО, какие нужны документы и куда обращаться?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Закрытие предприятия

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 июл 2019, 13:30

Точно могу сказать, что в этом вопросе без юриста не обойтись, так что в первую очередь обратитесь к толковому специалисту. Он же вас и проконсультирует по всем вопросам и скажет с чего начинать, и какие нужны документы. От себя могу только посоветовать фирму Клифф, юристы у них хорошие, смогут объяснить как закрыть ооо быстро и главное без проблем.
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Закрытие предприятия

Сообщение Avesgamer » 36 минут назад

<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя