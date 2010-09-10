Закрытие предприятия
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Закрытие предприятия
Как закрыть ООО, какие нужны документы и куда обращаться?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Закрытие предприятия
Точно могу сказать, что в этом вопросе без юриста не обойтись, так что в первую очередь обратитесь к толковому специалисту. Он же вас и проконсультирует по всем вопросам и скажет с чего начинать, и какие нужны документы. От себя могу только посоветовать фирму Клифф, юристы у них хорошие, смогут объяснить как закрыть ооо быстро и главное без проблем.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Закрытие предприятия
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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