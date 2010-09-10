Тату оборудование
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Тату оборудование
Здравствуйте, хочу открыть свой тату солон и мне нужно купить тату оборудование, но вот где бы купить я не знаю вдруг вы знаете то прошу вас сообщить мне.
Re: Тату оборудование
Ну на самом деле купить сейчас можно в любом магазине я не знаю как вы искали что вы так и не смогли найти то что нужно, та даже в интернете забейте там тысячи запросов.
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