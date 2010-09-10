Тату оборудование

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Тату оборудование

Сообщение BlackFury » Вчера, 16:26

Здравствуйте, хочу открыть свой тату солон и мне нужно купить тату оборудование, но вот где бы купить я не знаю вдруг вы знаете то прошу вас сообщить мне.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Тату оборудование

Сообщение Noone » 10 минут назад

Ну на самом деле купить сейчас можно в любом магазине я не знаю как вы искали что вы так и не смогли найти то что нужно, та даже в интернете забейте там тысячи запросов.
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