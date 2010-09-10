Электронная техника
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Электронная техника
Привет, вот хочу найти хороший магазин электронной техники так как хочу что-то прикупить, в нашем городе есть такие магазины но они не внушают надежды по качеству, если вы знаете хороший магазин отпишитесь.
Re: Электронная техника
Доброго времени суток! Я не ищу такое в интернете, у нас в городе на каждом углу услуги и товары..а если уж так хочется то можете поискать на форумах по региону, либо гугл, либо яндекс, либо по отзывам смотрите. Будете смотреть по отзывам обращайтесь к отзовику, там более правдоподобные отзывы, и плюс с фотоотчетами, а на других ресурсах, особенно на сайтах по назначению не рекомендую, так как там заказные отзывы.
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