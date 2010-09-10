Электронная техника
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Re: Электронная техника
Доброго времени суток! Я не ищу такое в интернете, у нас в городе на каждом углу услуги и товары..а если уж так хочется то можете поискать на форумах по региону, либо гугл, либо яндекс, либо по отзывам смотрите. Будете смотреть по отзывам обращайтесь к отзовику, там более правдоподобные отзывы, и плюс с фотоотчетами, а на других ресурсах, особенно на сайтах по назначению не рекомендую, так как там заказные отзывы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 408
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Электронная техника
Хотела поинтересоваться, а кто-то заказывал сельхозтехнику через интернет?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Электронная техника
Наташа Швец писал(а):Хотела поинтересоваться, а кто-то заказывал сельхозтехнику через интернет?
Первый раз купил технику в интернете и тем более пишу отзыв. Но не выразить слова благодарности магазину, где есть такая сельхозтехника "АЯКС АГРО" https://ayax-agro.com.ua/ я просто не могу. Ребята сами производят все, что потом продают. И бороны и катки, я все брал у них. Достойнейшее качество за столь адекватную цену.
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