Сообщение Sumail » 25 июл 2019, 15:41

Доброго времени суток! Я не ищу такое в интернете, у нас в городе на каждом углу услуги и товары..а если уж так хочется то можете поискать на форумах по региону, либо гугл, либо яндекс, либо по отзывам смотрите. Будете смотреть по отзывам обращайтесь к отзовику, там более правдоподобные отзывы, и плюс с фотоотчетами, а на других ресурсах, особенно на сайтах по назначению не рекомендую, так как там заказные отзывы.