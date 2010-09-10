Грыжа

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Грыжа

Сообщение BlackFury » Сегодня, 16:31

Всем привет. недавно у меня обнаружили межпозвоночную грыжу, и теперь мне нужны максимально подготовленные врачи, которые занимаются лечением такой грыжи. Поэтому ребят, я буду очень вам благодарен, если вы мне поможете найти такую клинику.
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