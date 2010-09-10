Сообщение BlackFury » Сегодня, 16:31

Всем привет. недавно у меня обнаружили межпозвоночную грыжу, и теперь мне нужны максимально подготовленные врачи, которые занимаются лечением такой грыжи. Поэтому ребят, я буду очень вам благодарен, если вы мне поможете найти такую клинику.