Нужен сервис

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Нужен сервис

Сообщение Генна » Сегодня, 08:50

Порвался ремень ГРМ, кто знает хорошего мастера, чтобы мог все починить?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Нужен сервис

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:39

Главное не обращайся к гаражным мастерам, просто завези машину в этот сервис http://mgmotor.by/ и пусть ребята тебе все заменят. Они не только поменяют ремень, но и сделают полную диагностику машины. Я свою ласточку регулярно к ним завожу и ремонтом всегда остаюсь доволен, запчасти работники используют только качественные, поэтому езжу потом долго без поломок.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автосалоны и сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей