Нужен сервис
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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Нужен сервис
Порвался ремень ГРМ, кто знает хорошего мастера, чтобы мог все починить?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Нужен сервис
Главное не обращайся к гаражным мастерам, просто завези машину в этот сервис http://mgmotor.by/ и пусть ребята тебе все заменят. Они не только поменяют ремень, но и сделают полную диагностику машины. Я свою ласточку регулярно к ним завожу и ремонтом всегда остаюсь доволен, запчасти работники используют только качественные, поэтому езжу потом долго без поломок.
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