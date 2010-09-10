Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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Vladlen Гость RZN.info Сообщения: 10 Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14 Re: Оптовые поставки напрямую Цитата Сообщение Vladlen » 47 минут назад Данилова Юлия писал(а): Кто занимается поставкой товара напрямую от поставщика из Китая?

Я сотрудничал со многими поставщиками из Китая, но мне не повезло с ними. Поэтому я нашел надежного Я сотрудничал со многими поставщиками из Китая, но мне не повезло с ними. Поэтому я нашел надежного производителя и сейчас с товаром все в порядке и доставка намного быстрее. Теперь мой товар приезжает намного раньше, все упаковано хорошо, нет проблем с документацией и перевозом через границу. Воспользуйтесь услугами компании b2b-postavki и сможете не переживать за свой товар. Вернуться к началу

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