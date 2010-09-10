Оптовые поставки напрямую
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 20:35
Оптовые поставки напрямую
Кто занимается поставкой товара напрямую от поставщика из Китая?
Re: Оптовые поставки напрямую
Данилова Юлия писал(а):Кто занимается поставкой товара напрямую от поставщика из Китая?
Я сотрудничал со многими поставщиками из Китая, но мне не повезло с ними. Поэтому я нашел надежного производителя и сейчас с товаром все в порядке и доставка намного быстрее. Теперь мой товар приезжает намного раньше, все упаковано хорошо, нет проблем с документацией и перевозом через границу. Воспользуйтесь услугами компании b2b-postavki и сможете не переживать за свой товар.
Re: Оптовые поставки напрямую
Касательно покупки товара в Китая, тоже интересует. У меня свой небольшой магазинчик, так я собираюсь расширять свой ассортимент. Нужно выгодно купить товар.
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