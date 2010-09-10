Оптовые поставки напрямую

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Данилова Юлия
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 июн 2019, 20:35

Оптовые поставки напрямую

Сообщение Данилова Юлия » 25 июл 2019, 13:44

Кто занимается поставкой товара напрямую от поставщика из Китая?
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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Re: Оптовые поставки напрямую

Сообщение Vladlen » 28 июл 2019, 15:50

Данилова Юлия писал(а):Кто занимается поставкой товара напрямую от поставщика из Китая?

Я сотрудничал со многими поставщиками из Китая, но мне не повезло с ними. Поэтому я нашел надежного производителя и сейчас с товаром все в порядке и доставка намного быстрее. Теперь мой товар приезжает намного раньше, все упаковано хорошо, нет проблем с документацией и перевозом через границу. Воспользуйтесь услугами компании b2b-postavki и сможете не переживать за свой товар. Изображение
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Оптовые поставки напрямую

Сообщение Alisik » 19 янв 2021, 09:05

Касательно покупки товара в Китая, тоже интересует. У меня свой небольшой магазинчик, так я собираюсь расширять свой ассортимент. Нужно выгодно купить товар.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Оптовые поставки напрямую

Сообщение Laca » Вчера, 13:37

Я тоже закупаю товары из Китая, потому как там купить можно все гораздо дешевле и выгодней. Я долго искала на продажу кольцевые лампы, у меня поступило на них много заказов. Я нашла хорошие лампы на сайте магазина sky-opt.ru/category/selfi-koltsa по нормальным ценам. А так же много другого товара, что тоже можно приобрести по оптовым ценам. У нас он стоит в разы дороже, так что в этом магазине можно оформить заказ всего необходимого как для себя, так и для бизнеса.
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