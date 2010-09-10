Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 4 сообщения • Страница 1 из 1

Vladlen Гость RZN.info Сообщения: 10 Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14 Re: Оптовые поставки напрямую Цитата Сообщение Vladlen » 28 июл 2019, 15:50 Данилова Юлия писал(а): Кто занимается поставкой товара напрямую от поставщика из Китая?

Я сотрудничал со многими поставщиками из Китая, но мне не повезло с ними. Поэтому я нашел надежного Я сотрудничал со многими поставщиками из Китая, но мне не повезло с ними. Поэтому я нашел надежного производителя и сейчас с товаром все в порядке и доставка намного быстрее. Теперь мой товар приезжает намного раньше, все упаковано хорошо, нет проблем с документацией и перевозом через границу. Воспользуйтесь услугами компании b2b-postavki и сможете не переживать за свой товар. Вернуться к началу

Laca Гость RZN.info Сообщения: 56 Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13 Re: Оптовые поставки напрямую Цитата Сообщение Laca » Вчера, 13:37 Я тоже закупаю товары из Китая, потому как там купить можно все гораздо дешевле и выгодней. Я долго искала на продажу кольцевые лампы, у меня поступило на них много заказов. Я нашла хорошие лампы на сайте магазина sky-opt.ru/category/selfi-koltsa по нормальным ценам. А так же много другого товара, что тоже можно приобрести по оптовым ценам. У нас он стоит в разы дороже, так что в этом магазине можно оформить заказ всего необходимого как для себя, так и для бизнеса. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 4 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Совместные покупки»