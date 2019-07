Сообщение Jeremycok » 44 минуты назад

Segui Le Estrazioni Del Lotto Per Verificare La Tua GiocataSu le estrazioni di Lotto e Superenalotto di Martedì 2 Aprile 2019: ecco i numeri vincenti e le quote. Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero Jolly”, oppure 3, 4 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocati, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.FREQUENZE - Il numero più frequente nelle ultime 540 estrazioni è il 22 sulla ruota di Venezia estratto fino ad ora per 43 volte. Mentre il più frequente in assoluto ricavato dall'elaborazione di tutti i dati presenti in archivio è l'86 sulla ruota di Venezia estratto 388 volte. Consulta le nostre pagine statistiche per maggiori dettagli. Aggiornamento ore 20.50 - Nessun '6' né '5+' al concorso di oggi del Superenalotto. Realizzati quindici '5' che vincono 20.507 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del '6' è di 184,2 milioni.Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi in via eccezionale si tengono di lunedì: Natale cade infatti domani (martedì) e ovviamente le estrazioni sono state anticipate a oggi alle 18.30. La sestina vincente del Superenalotto è 12 19 36 42 77 87 Numero Jolly 47, Numero Superstar 86. Oltre ai numeri vincenti del Lotto e alla sestina vincente del Superenalotto (che mette in palio un super-jackpot da 81,4 milioni di euro), potete trovare anche i numeri vincenti del concorso 10eLotto.Dal 2 Luglio 2009, le estrazioni del SuperEnalotto sono separate da quelle del Lotto. La sestina vincente di SuperEnalotto, il numero Jolly e il numero SuperStar non sono più primi estratti delle ruote del Lotto. Su le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 luglio 2019: i numeri vincenti e le quote. Il jackpot è salito alla strabiliante cifra di 184,2 milioni di euro, il più alto di sempre.Ed eccoci giunti ad una nuova giornata in cui andrà in scena l‘estrazione numero 82 del 2019 del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. L'appuntamento come al solito è a partire dalle ore 20 in punto di martedì 9 luglio 2019, con le estrazioni pubblicate in tempo reale. Come sappiamo, le estrazioni del Lotto avvengono tre volte alla settimana quindi martedì, giovedì e sabato e l'estrazione dei numeri vincenti inizia alle ore 20.