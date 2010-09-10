Хакерские форумы и сайт DedicateT

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Jossalob
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 03:19

Хакерские форумы и сайт DedicateT

Сообщение Jossalob » Сегодня, 03:20

DDE эксплойт также был известен как динамический обмен данными, он позволяет передавать данные между приложениями без какого-либо взаимодействия с пользователем. Хакеры использовали этот метод для выполнения вредоносных скриптов.

Об этом сообщили Microsoft из Sensepost, Etienne Stalmans и Saif El-Sherei, но он не был исправлен, поскольку многие приложения используют протокол DDE. Этот эксплойт не требует включения функции макроса.
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