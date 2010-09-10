Hack forum com DedicateT
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Hack forum com DedicateT
Специалисты по безопасности всегда должны изучить множество инструментов, методов и концепций для анализа сложных угроз и текущих кибератак.
Здесь мы увидим некоторые из наиболее важных инструментов, книг, ресурсов, которые в основном используются для анализа вредоносных программ и обратного проектирования.
Шестнадцатеричный редактор
Шестнадцатеричный редактор (или двоичный редактор файлов или byteeditor) - это тип компьютерной программы, которая позволяет манипулировать основными двоичными данными, составляющими компьютерный файл. Имя ' hex 'происходит от’ hexadecimal': стандартный числовой формат для представления двоичных данных.
Здесь мы увидим некоторые из наиболее важных инструментов, книг, ресурсов, которые в основном используются для анализа вредоносных программ и обратного проектирования.
Шестнадцатеричный редактор
Шестнадцатеричный редактор (или двоичный редактор файлов или byteeditor) - это тип компьютерной программы, которая позволяет манипулировать основными двоичными данными, составляющими компьютерный файл. Имя ' hex 'происходит от’ hexadecimal': стандартный числовой формат для представления двоичных данных.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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